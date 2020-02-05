Центральная избирательная комиссия в среду рассмотрела жалобу на Фараджа Гулиева, кандидатура которого зарегистрирована по второму Сураханскому избирательному округу №31. ЦИК решил не аннулировать кандидатуру Гулиева, ему вынесено предупреждение.

Накануне блогер Мехман Гусейнов, баллотирующийся в депутаты по тому же округу, обнародовал в соцсетях аудиозапись своего разговора Ф.Гулиевым. На этой записи его соперник Фарадж Гулиев предлагает ему 10-15 тыс. манатов за снятие с выборов. Сам Гулиев в своем объяснении заявил, что он не предлагал денег Гусейнову, а обнародованная запись является монтажом.

По словам председателя ЦИКа Мазахира Панахова, решение по данному вопросу примет Генпрокуратура, а после вопрос вновь будет рассмотрен в Центизбиркоме.

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