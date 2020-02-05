Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу орденом «Достлуг» за особые заслуги в укреплении дружбы и связей взаимного сотрудничества между нашими странами.

Minval.az