Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу орденом «Достлуг» за особые заслуги в укреплении дружбы и связей взаимного сотрудничества между нашими странами.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу орденом «Достлуг» за особые заслуги в укреплении дружбы и связей взаимного сотрудничества между нашими странами.
Дата: 2020/02/05 17:24
Раздел: Новость
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