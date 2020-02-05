Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что наблюдает «такой подход России: вновь интерпретировать Вторую мировую войну». Об этом французский лидер сказал в ходе выступления перед студентами Ягеллонского университета в Кракове.

В своей речи он отметил, что видит риск «искажения исторической памяти», упомянув несколько государств, в том числе Россию.

«Я иногда вижу польские попытки стереть 1989 год и эту историю свободы. Вижу преднамеренную венгерскую политику пересмотреть всю историю XX века. Вижу такой подход России: вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ. Вижу риск фрагментации нашей памяти в пересмотре истории», — сказал Макрон.

Minval.az