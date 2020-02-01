2 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков.

Ночью и утром на отдельных территориях возможны осадки. Умеренный северо-западный ветер днем перейдет в юго-западный.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 2-4, днем 7-9 градусов тепла, в Баку ночью будет 2-4, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется с 762 мм до 766 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана завтра на отдельных территориях ожидаются дожди, в горах — снег. Днем в основном без осадков, ночью и утром местами туман. Скорость западного ветра местами усилится.

Ночью ожидается от 0-4 градусов, днем 7-10 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

Minval.az