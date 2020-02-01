18-летняя актриса Харли Бёрд, которая более десяти лет озвучивала Cвинку Пеппу в одноименном мультфильме британского производства, расстается со своей ролью.

«Я начала озвучивать Пеппу, когда мне было пять лет, и это было началом удивительного многолетнего путешествия, я никогда не забуду это время», — говорит Харли. По ее словам, команда с которой она работала, стала для нее второй семьей.

Но, считает юная актриса, пришло время двигаться дальше. Кроме того, для нее наступил последний год перед выпускными экзаменами, и теперь нужно сосредоточиться на учебе.

В 2011 году за озвучание Пеппы Харли получила премию Британской киоакадемии БАФТА и записала несколько песен для сборника «Свинка Пеппа, мой первый альбом», который недавно вышел в свет.

«Харли озвучивала Пеппу дольше всех других актрис, ее вклад, отмеченный престижной премией, сыграл ключевую роль в успехе мультфильма», — говорят создатели Пеппы Невилл Астли и Марк Бейкер.

Minval.az