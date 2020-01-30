Как сообщал ранее «Минвал», президент Франции Эммануэль Макрон принял участии в ежегодном мероприятии Координационного совета армянских организаций Франции и выступил с обширной речью.

В частности, Макрон коснулся к «декларациям о дружбе» между городами Франции и сепаратистского режима, установленного на оккупированных азербайджанских территориях, отметив, что соврал бы, заявив, что проблем нет, поскольку это невозможно юридически.

«Проблема этих деклараций в том, что они ставят на одну плоскость муниципалитеты Франции и органы местного самоуправления, которые не имеют международного признания», – сказал он, напомнив, что Армения также не признала сепаратистский режим в Нагорном Карабахе.

Minval.az