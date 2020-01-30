Иран не отвечает на запросы Украины в вопросе расследования крушения самолета МАУ под Тегераном. Об этом заявил генпрокурор Руслан Рябошапка в интервью Интерфакс-Украина.

«Несколько раз обращались с запросами о международно-правовой помощи к иранскому правительству. Также я обращался письменно к генеральному прокурору Ирана. Мы запрашивали информацию, которая необходима для расследования, просили о допросе определенного ряда людей, о получении определенных вещественных доказательств, в том числе остатков самолета. Но ответы на все эти вопросы мы еще не получили, — пока мы не видим ту реакцию со стороны иранских властей, которую бы хотели видеть», — сказал Рябошапка.

Он рассказал, что активно общается с представителями стран, граждане которых погибли во время крушения самолета. «Мы обсуждали создание международной следственной группы. Пока нет финального результата, но проект соглашения о создании группы подготовлен, мы передали его посольствам нескольких стран, в том числе Ирана, чтобы иметь возможность работать в рамках следственной группы», — подчеркнул генпрокурор.

Рябошапка ожидает, что международная группа по расследованию будет создана в течение пары недель.

«Если не будет результата по созданию международной группы, то это означает, что мы будем работать в режиме запросов о международно-правовой помощи, что существенно увеличивает время, необходимое для получения информации», — подчеркнул Рябошапка.

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