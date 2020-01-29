Супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская любит показывать поклонникам красиво украшенные завтраки. В рамках этой рубрики «мои завтраки» Рудковская выкладывает фотографии своих завтраков в своем роскошном особняке в Подмосковье, тем самым хвастаясь, насколько роскошная обстановка царит в её доме.

Сегодня она опубликовала очередное фото из данной рубрики, похваставшись, что в этот раз она позавтракала дорогой чёрной икрой из Азербайджана. Она рассказала, что впервые попробовала икру этого производства, и осталась абсолютно довольна.

Minval.az