Третий президент Армении Серж Саргсян не стал комментировать заявление премьер-министра Никола Пашиняна, озвученное в ходе пресс-конференции, в частности, о том, что он вел переговоры вокруг документа, согласно которому Азербайджану должны были быть возвращены 7 оккупированных районов.

По словам Пашиняна, согласно документу, кончеными целями всеобъемлющего урегулирования карабахского конфликта являются передача Азербайджану семи районов – Агдам, Физули, Джебраил, Зангелан, Кубатлы, Кельбаджар и Лачин, с условием сохранения коридора между Арменией и Карабахом.

«То есть, вы так настойчиво хотите обратиться к каким-то вымыслам в такой светлый день?», – сказал Саргсян журналистам и удалился.

Minval.az