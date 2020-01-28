У 23 человек, приехавших в Казахстан из Китая, где распространяется коронавирус, выявлена температура, четверо госпитализированы с подозрением на ОРВИ, у них взяты анализы, сообщил министр здравоохранения республики Елжан Биртанов.

«У нас из КНР въехали 25 858 человек — это граждане республики и иностранные граждане, по всем данные передаются в пограничные службы, в министерство здравоохранения и далее через комитет контроля в местные исполнительные органы… Температурящих больных у нас выявлено 23 из этого числа, все они на контроле находятся, четверо человек госпитализированы с подозрением на различные инфекции… Мы госпитализируем с подозрением на ОРВИ. Взяты у них анализы крови, в течение трех суток будет проводится диагностика», — сказал Биртанов на пресс-конференции.

Minval.az