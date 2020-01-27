Отец и брат принца Гарри, принц Чарльз и принц Уильям, придумали, как можно вернуть в Британию Гарри и его супругу Меган Маркл, которые отказались от обязанностей членов королевской семьи и уехали в Канаду, пишет The Times, ссылаясь на анонимный источник во дворце.

Принцы Чарльз и Уильям отметили, что королевская семья может предоставить герцогам Сассекским комфортные условия проживания, при которых их не будут беспокоить папарацци.

«Во дворце крайне обеспокоены судьбой принца Гарри и его жены Меган Маркл. Они продумывают план действий на случай, если пара пожелает вернуться назад», — заявил источник, близкий к монаршей семье.

Напомним, что герцоги Сассекские объявили об отказе от королевских привилегий и исполнения обязанностей старших членов королевской семьи 8 января.

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