Российская делегация покинет зимнюю сессию ПАСЕ, если ее полномочия в ассамблее будут ущемлены. Об этом заявил вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой, сообщает ТАСС.

В первый день сессии депутаты ПАСЕ остановили автоматическое утверждение полномочий российской делегации. Финальное решение об обжаловании или подтверждении полномочий РФ должно быть принято в течение двух дней.

«Я надеюсь, что здравомыслящее большинство не будет такие решения принимать. Но если примут, мы уедем», — предупредил Толстой.

Он уточнил, что оппоненты российской делегации предлагают «осудить Россию за поправки в Конституцию, которые еще не внесены, а только обсуждаются в обществе».

«Другие претензии, связанные с тем, что у нас есть депутаты от Крыма в парламенте, уже были отвергнуты Венецианской комиссией», — утверждает Толстой.

«Любое ограничение наших полномочий вызовет уход российской делегации с площадки ПАСЕ», — подтвердил со своей стороны глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. При этом он считает маловероятным «любое ограничение полномочий делегации РФ в докладе, который будет рассматриваться в среду».

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