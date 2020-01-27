В России задержали гражданина Японии, который пытался получить секретные материалы о российском военном потенциале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД России.

В МИД рассказали, что гражданин Японии был задержан 25 декабря 2019 года во Владивостоке при попытке получить секретную информацию о российском военном потенциале на Дальнем Востоке.

Российская сторона объявила задержанному официальное предостережение, после чего ему дали 72 часа на то, чтобы покинуть территорию России. Он находился в стране по журналисткой визе и на следующий день покинул Россию.

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