Пилотом вертолета, на борту которого находился легендарный баскетболист Коби Брайант, был американец армянского происхождения Ара Зобаян, сообщает Fox 5.

13-летняя дочь легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта Джинна также погибла вместе с отцом. Помимо Брайанта и его дочери на борту находилось еще семь человек, все они погибли.

Брайант является пятикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. Он дважды завоевывал золотые медали Олимпийских игр в составе сборной США — в 2008-м году в Пекине и в 2012-м году в Лондоне.

Вертолет разбился в Калифорнии 26 января.

Minval.az