В Иране военные, которыми руководит аятолла Али Хаменеи, три дня скрывали от президента Ирана Хасана Роухани то, что самолет МАУ был сбит их ракетой. Об этом сообщает New York Times.

Издание восстановило хронологию происходящего в течение первых дней после крушения самолета.

Первым среди высокопоставленных военных, узнавших об атаке на украинский самолет, стал глава ВКС КСИР Амир Али Хаджизаде. Он сообщил о произошедшем коллегам, в том числе представителям армии Ирана. Они только спустя три дня признали сбитие самолета.

Иранские власти все это время отрицали причастность к крушению самолета, а Роухани несколько раз пытался дозвониться до военных, однако они не отвечали, добавляет NYT.

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