Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил турецкому коллеге Реджеп Тайип Эрдогану соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате сильного землетрясения в районе города Сивридже.

«Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в Элязыге. В этот трудный час готовы оказать любую необходимую помощь. Выражаю от своего имени и от имени азербайджанского народа искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших», — отмечается в тексте соболезнования, опубликованном на сайте азербайджанского лидера.

Minval.az