В Баку и на Абшеронском полуострове 26 января ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами возможен туман.

Умеренный юго-западный ветер вечером сменится северным ветром.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла, днем 7-10 градусов тепла, в Баку ночью 0-2, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 768 до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана 26 января преимущественно пройдет без осадков. Ночью и утром ожидается туман. Ветер западный.

Ночью температура воздуха составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью ожидается 5-10 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

Minval.az