Россиянка выпала из окна в ханты-мансийском Излучинске. Она пролетала девять этажей, упала в сугроб и выжила. Один из очевидцев снял это на видео.

На кадрах видно, как жительница падает вниз с большой высоты и оказывается в сугробе. Через несколько секунд она встает и уходит.

«Девушка выжила, но получила ранения средней степени тяжести, ее направили в больницу», — привело РИА «Новости» слова местного СК.

Источник агентства в экстренных службах отметил, что девушке удалось выжить благодаря тому, что она была одета в зимнюю одежду и приземлилась именно в снег.

Телеканал «Мегаполис» уточнил, что 27-летнюю девушку доставили в реанимацию. Врачи не нашли у нее ни одного перелома, а диагностировали только ушибы внутренних органов. Сейчас следователи проводят проверку.

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