Сотрудники фабрик по производству медицинских масок в Китае вынуждены в срочном порядке выходить на работу, несмотря на праздничные дни по случаю Нового года по лунному календарю, сообщает «Интерфакс».

Руководители китайских заводов срочно вызвали сотрудников на работу, чтобы справиться с возросшим спросом на маски из-за распространения в стране опасного коронавируса. Лишенным праздников работникам пообещали выплатить повышенные в четыре раза зарплаты.

По сообщениям ряда западных СМИ, маски раскупаются в Китае очень быстро, выстраиваются длинные очереди из желающих приобрести медицинские изделия.

Minval.az