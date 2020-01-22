Участник британской комик-группы «Монти Пайтон» Терри Джонс умер на 78-м году жизни. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на его агента.

По словам родственников, Джонс умер вечером 21 января в своем доме в Лондоне в кругу семьи. Последние годы он страдал от редкой формы деменции FTD.

Группа «Монти Пайтон» была основана в 1969 году. В нее входили шесть человек: Терри Джонс, Джон Клиз, Майкл Пейлин, Грэм Чепмен, Эрик Айдл и Терри Гиллиам.

Комики выпускали популярную телепередачу «Летающий цирк Монти Пайтона», а также сняли три полнометражных фильма «Монти Пайтон и Священный Грааль» (1975), «Житие Брайана по Монти Пайтон» (1979) и «Смысл жизни по Монти Пайтону» (1983).

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