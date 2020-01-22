Азербайджан заинтересован в обеспечении региональной безопасности и стабильности, заявил президент Ильхам Алиев.

«20% нашей территории оккупировала Армения, что является нарушением резолюций Совбеза ООН и международного права. Это постоянный источник угрозы. Мы видим рост напряженности в отношениях Ирана и США, есть и другие горячие точки в регионе, которые нас, конечно, беспокоят. Поэтому мы заинтересованы в безопасности, прогнозируемости ситуации за пределами наших границ, потому что даже экономические сложности за пределами Азербайджана могут повлиять на нашу экономическую и социальную ситуацию», — сказал И.Алиев в среду в Давосе в рамках конференции «Стратегическое видение: Евразия». Его слова передает «Интерфакс».

По его словам, именно поэтому нестабильность в регионе больше всего беспокоит Азербайджан.

Президент считает, что с учетом сложившейся ситуации основной задачей является обеспечение региональной безопасности. «К сожалению, мы за это (….) не отвечаем и не можем повлиять на этот процесс, ответственность лежит на плечах супердержав, чтобы эта хрупкая стабильность не нарушилась», — отметил он.

И.Алиев добавил, что внутриполитическая ситуация в Азербайджане является стабильной.

«Внутренних рисков в Азербайджане нет: ни политических, ни экономических. Страна стабильна, развитие устойчивое, проводится широкая программа реформ, которая создаст новые возможности для наших граждан», — сказал президент.

Minval.az