В индийском штате Андхра-Прадеш погиб 55-летний зритель петушиных боёв, зарезанный птицей. Об этом сообщает Daily Mail.

Организаторы мероприятия примотали к лапкам птиц длинные острые лезвия. Это стало причиной трагедии, потому что один из петухов в ожидании схватки дёрнулся в руках распорядителя боёв и задел оружием одного из зрителей. Оно вошло глубоко в брюшную полость мужчины, и тот скончался от кровотечения.

Бои по традиции проводятся во время индуистского праздника Макара-санкранти, который отмечают в середине января. Поединок длится до гибели одной из птиц. Несмотря на государственный запрет, жители Индии продолжают наслаждаться опасным спортом.

Согласно правилам, нельзя выставить в яму любого подвернувшегося петуха, поэтому люди на протяжении многих лет выводят новые породы, иногда весьма дорогие. Так, в конце октября в Ленинградской области безработная женщина украла одного из представителей редкой породы — выносливого и мускулистого шамо.

Minval.az