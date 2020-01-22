Президент США Дональд Трамп планирует ввести иммиграционные ограничения в отношении граждан семи стран, сообщает Politico со ссылкой на источники.

В список вошли Беларусь, Киргизия, Эритрея, Мьянма, Нигерия, Судан и Танзания. Перечень стран неокончательный и может быть расширен, отмечает The Wall Street Journal.

Речь не идет о полном запрете на въезд в США для граждан этих стран. Въезд могут ограничить только чиновникам или обладателям определенных категорий виз. Гражданам стран также могут запретить участвовать в лотерее грин-карт (ранее Трамп предлагал ее отменить).

Запреты могут ввести уже 27 января, чтобы отметить третью годовщину с момента, когда США ввели первые ограничения на въезд для граждан из других стран, сообщает The New York Times. Дональд Трамп подтвердил, что планирует расширить этот список, не уточняя названия стран.

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