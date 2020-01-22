Израильские военнослужащие застрелили трех палестинцев, которые бросили в них взрывное устройство при попытке пересечь границу из территории Газы. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что войска оцепили район в южной части палестинского прибрежного анклава после того, как обнаружили трех подозреваемых, пересекающих границу.

«Обыскали этот район в отношении подозреваемых, которые бросили гранату или взрывное устройство в военных, которые затем открыли огонь по трем палестинцам», – говорится в заявлении военных.

Двое из убитых палестинцев были в возрасте 18 лет, а третьему – 17 лет, сообщил источник в полиции в Газе. Утверждается, что это были гражданские лица, не имеющие боевой принадлежности в Газе.

Minval.az