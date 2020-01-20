Стали известны обладатели премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Awards) 2020 года. Запись трансляции 26-й ежегодной церемонии вручения наград опубликована на Youtube-канале TNT.

Церемония прошла в воскресенье, 19 января, в Лос-Анджелесе. Фильм «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Джун-хо получил главную премию SAG Awards за лучший актерский состав.

Премию за лучшую мужскую роль получил Хоакин Феникс за роль в «Джокере», лучшая мужская роль второго плана — у сыгравшего в «Однажды в Голливуде» Брэда Питта. Лучшей актрисой признали Рене Зеллвегер за роль в фильме «Джуди», лучшая женская роль второго плана досталась Лоре Дерн, снявшейся в картине «Брачная история».

За роль в «Ирландце» Роберта Де Ниро удостоили награды за вклад в профессию. Дженнифер Энистон и Питер Динклэйджпризнаны лучшими актерами драматических сериалов, за комедийные сериалы наградили Тони Шелуба и Фиби Уоллер-Бридж.

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