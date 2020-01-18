

В больнице китайского города Ухань второй человек умер от пневмонии, вызванной вспышкой ранее неизвестного коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

69-летний мужчина умер 15 января. Его доставили в больницу с нарушением функции почек и серьезными повреждениями внутренних органов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, всего в Китае зафиксирован 41 случай заболевания, первый человек умер несколько дней назад. 16 января власти Японии подтвердили, что также обнаружили одного заболевшего. Еще два человека заболели в Таиланде — они приехали из Китая.

Вспышка пневмонии неизвестного происхождения в Китае началась в декабре. Все заболевшие посещали рынок морепродуктов в Ухане, его закрыли в январе.

По данным ВОЗ, коронавирус 2019-nCoV — новый вид, который раньше не находили у людей. Его источник точно неизвестен.

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