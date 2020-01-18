Президент США Дональд Трамп посоветовал верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи «быть осторожным со своими словами» после резкой критики с его стороны в отношении Штатов.

Об этом он написал в своем Twitter.

«У так называемого «верховного лидера Ирана», который в последнее время не является таким верховным, было несколько неприятных слов о Соединенных Штатах и Европе. Их экономика рушится, а люди страдают. Он должен быть очень осторожным со своими словами!» — заявил Трамп.

Комментарии Трампа прозвучали спустя несколько часов после того, как Хаменеи призвал к национальному единству и выступил в защиту вооруженных сил страны на фоне протестов, вспыхнувших после сбития иранскими военными украинского пассажирского авиалайнера на прошлой неделе. В проповеди в мечети Мосалла в Тегеране Хаменеи сказал, что вышедшие на улицы с протестами — это люди, обманутые зарубежными СМИ. Происходящее не изменит мнения большинства иранцев, добавил он.

Minval.az