В Непале скончался самый маленький человек на Земле — Хагендра Тапа Магар. Ему было 27 лет, говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.

По словам друзей Магара, молодой человек страдал от проблем с сердцем, а также астмы и пневмонии. Он был госпитализирован 16 января в местную больницу, где скончался на следующий день, пишет ТАСС.

Магар родился 14 октября 1992 года в городе Баглунг. В 18 лет его рост составлял всего 67,08 сантиметра. В 2011 году юноша был признан самым маленьким человеком на планете, способным к передвижениям, и внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

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