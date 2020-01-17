Главе Чеченской республики Рамзану Кадырову предложили новую должность. Он может стать полномочным представителем президента России.

Как сообщает «МК», об этом рассказал источник в Кремле.

Ранее Minval.az сообщал, что глава Чечни временно передал свои полномочия председателю правительства республики Муслиму Хучиеву по причине «временной нетрудоспособности».

Отмечалось, что на больничный он вышел 13 января, но известно об этом стало только в день послания президента Федеральному собранию и отставки премьера.

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