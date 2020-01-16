Президент России Владимир Путин создал должность заместителя председателя Совета безопасности страны и назначил на нее Дмитрия Медведева, освободив его от исполнения обязанностей премьер-министра, сообщает пресс-служба Кремля.

Параллельно глава государства назначил Михаила Мишустина на пост председателя правительства. Его кандидатуру депутаты Госдумы одобрили на заседании 16 января, где Мишустин выступил со своей программой.

Правительство во главе с Дмитрием Медведевым было отправлено в отставку 15 января. Уходящему премьеру было предложено перейти на работу в Совет безопасности России, также известно, что он сохранит должность председателя партии «Единая Россия». О судьбе других членов его кабинета пока не сообщалось.

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