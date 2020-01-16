Сегодня в предвыборном штабе кандидата в депутаты от Хатаинского избирательного округа № 35 Рауфа Арифоглу прошел круглый стол с участием известных в стране глав СМИ на тему «Медиа и выборы».

Глава предвыборного штаба Чингиз Озгур обратился к медиа-капитанам и попросил их внимательнее относиться к проблемам жителей 35-го округа.

Далее выступили редакторы, подчеркнув важность нахождения в Милли Меджлисе представителя медиа и анонсировав, что отныне будут особенно внимательно относиться к проблемам жителей Хатаинского района.

Председатель Совета прессы Афлатун Амашов рассказал о проблемах, которые до сих пор удалось решить Медиа-группе «Ени Мусават». Амашов отметил, что все читают статьи «Ени Мусават» и особо подчеркнул силу СМИ в парламенте. Он также отметил важность правильного направления СМИ в агитационном процессе.

Р.Арифоглу предоставил коллегам информацию о последней ситуации, рассказал о грязной технологии, которую используют против него его оппоненты. Он рассказал коллегам о своем клоне-кандидате в депутаты и попросил взять этот избирательный округ под особый контроль.

Minval.az