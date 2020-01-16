США рассматривают свои отношения с Азербайджаном в сфере военной безопасности «в региональном контексте, поскольку Азербайджан играет в этом все более важную». Об этом заявил «Туран» помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларк Купер.

Выступая перед журналистами в вашингтонском Центре международной прессы, Купер объявил, что его страна стремится к расширению сотрудничества между странами СНГ и НАТО, и будет работать над этим, чтобы «приблизить их друг к другу в 2020 году».

В этом году Вашингтон планирует потратить время на обсуждение этого вопроса. «Мы говорим о том, чтобы побудить республики бывшего СССР стать более совместимыми со странами НАТО», — отметил он.

На вопрос о препятствиях в сфере военной безопасности с Баку, включая печально известную 907-ю поправку к Закону в поддержку свободы, запрещающую прямую помощь США Азербайджану, помощник госсекретаря сказал: «Азербайджан играет все более важную роль в регионе. И когда мы смотрим на ситуацию в Афганистане, эта роль, безусловно, существенна. Мы смотрим на это с точки зрения регионального контекста, учитывая возросшую роль Азербайджана».

Он призвал союзников и партнеров по всему миру рассматривать Америку в качестве своего предпочтительного партнера по безопасности и остерегаться рисков, которые возникают, когда «страны заигрывают с военными приобретениями из Китая и России». Вашингтон, по его словам, предлагает не только «качество, но и ответственность».

Minval.az