Эксперты и аналитики многих стран обсуждают очередной «ракетный инцидент». Во время российских военных учений одна из ракет, которая должна была поразить цель на полигоне, арендуемом РФ у Казахстана, промахнулась и упала за пределами отведенной для этого территории.

Это уже далеко не первый такого рода инцидент на территории Казахстана. В прошлые годы, когда здесь падали заправленные токсичным гептилом российские «Протоны», официальные власти Казахстана запрещали старты «Протонов» с Байконура и требовали от РФ возместить ущерб, а местные активисты принесли к консульству РФ в Уральске поросенка, раскрашенного в цвета российского триколора с надписью «Протон» на боку. На сей раз все значительно тише. Как поясняет минобороны Казахстана, жертв и разрушений нет, опасности для населения тоже, расследованием инцидента занимается совместная российско-казахстанская комиссия. Да и упал на сей раз не тяжелый «Протон» сразу после взлета, а, скорее всего, запущенный из России «Искандер», который к этому моменту свое топливо уже успел сжечь.

Намеренно оставим за скобками дискуссию о масштабах ЧП, не станем задавать вопросов «а если бы ракета упала не в безлюдной степи, а в населенном пункте» и тем более воздержимся от советов, как надлежит вести себя властям Казахстана и не настало ли время разорвать соглашения с РФ об аренде полигонов. Воздержимся даже от иронии на тему «зато мы делаем ракеты» и язвительных уточнений, насколько хороши эти ракеты на самом деле. Важно другое. Как полагают независимые эксперты, упавший в Актюбинской области «Искандер», скорее всего, был запущен с полигона Капустин Яр под Астраханью. А значит, «фактическая дистанция пуска, видимо, уверенно превышала 650 километров», что, вероятно, оказалось предельной дальностью баллистических ракет данного комплекса, «де факто превышающей официально заявленную дальность 500 километров». Что уже входит в явный клинч с обязательствами РФ по договору о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД). И от этих оценок можно было бы отмахнуться, если бы не одно обстоятельство: ракета 9M72 (по классификации НАТО — SSC-8) для ОТРК «Искандер» уже давно находится в центре внимания Североатлантического альянса. Чьи эксперты уверены: она самым прямым образом нарушает ДРСМД. А в то время, когда российско-казахстанская комиссия определяла, что же это грохнулось с неба в степи под Актюбинском, генсек альянса Йенс Столтенберг пообещал что НАТО будет укреплять свою противовоздушную и противоракетную оборону в ответ на развертывание Россией комплексов «Искандер» с ракетами 9M72, и подчеркнул, что «посредством размещения SSC-8 (они же 9М72 — Minval.az) Россия нарушила ДРСМД». Неудивительно, что на инцидент

А теперь напомним: ОТРК «Искандер» размещены во многих российских гарнизонах, Но по понятным причинам в центре внимания оказались те «точки», где они непосредственно угрожают странам — членам и союзникам НАТО. А это не только Калининградская область, «вклиненная» между натовскими Польшей и Литвой. По понятным причинам, в центре внимания экспертов — российский ракетный «кулак» в оккупированном украинском Крыму. А еще — в Армении. На расквартированной в Гюмри российской базе они появились, по некоторым данным, еще в 2013 году. Осенью 2016 года их провезли по площади Республики в Иреване — раскрашенными в «армянский» камуфляж. Потом, правда, оказалось, что «Искандеры» еще никуда не экспортировались, и их экспортный вариант только разрабатывается. Тем не менее такие «игры с переодеванием», как давно известно военным экспертам, создают очень опасную ситуацию, когда в случае «инцидента» не будет полной «официальной» ясности, кому принадлежит ОТРК и кто из него стрелял. Даже если в действительности не только армянских офицеров, но и механиков-водителей к нему близко не подпустят. И вряд ли этого не учтут натовские эксперты. Тем более трудно представить себе, что все это упустят из внимания военные аналитики Турции.

А тогда уже становится понятным, что, во-первых, с учетом нарушения ДРСМД катание «Искандеров» по площади Республики в частности и российский оружейный лизинг вообще получает уже другое прочтение. Во-вторых, Армения с ее базой в Гюмри и «Искандерами» непонятной принадлежности оказывается в фокусе далеко не благожелательного внимания Североатлантического альянса. А в-третьих, и «в-главных», серьезные противоракетные рубежи с расчетом и на Армению, и на Крым, и тем более на российские базы в Сирии, где тоже был замечен ОТРК «Искандер», должны будут выстраиваться на территории входящей в НАТО Турции. Что понятным образом повысит ее значимость для альянса. Сказать, что все это в ближайшее время изменит расклад сил на Южном Кавказе, причем не в пользу Иревана и Москвы — ничего не сказать. Так что промахнувшийся мимо цели и упавший в казахстанской степи «Искандер», похоже, нанес серьезный ущерб и России, и ее «форпосту» в лице Армении.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az