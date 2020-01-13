Президент Ирана Хасан Роухани подписал закон, вносящий в список террористических организаций Пентагон и Вооруженные силы США.

Соответствующие поправки были ранее единогласно одобрены парламентом Ирана после того, как 3 января в результате американского ракетного удара в Багдаде был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.

В поправке, принятой парламентом, также указывалось, что террористами также должны считаться все лица, причастные к убийству Сулеймани.

Minval.az