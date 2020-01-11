Заявление, сделанное премьер-министром Армении Николом Пашиняном на странице в Facebook, помимо Армении вызвало также большой резонанс в соседней Грузии. Речь идет о показателе ВВП на душу населения в Армении, согласно которому, по мнению Пашиняна, Армения опережает Грузию, а в 2020 году она якобы опередит Азербайджан.

Премьер-министр Республики Армения подтверждает все это данными Международного валютного фонда, согласно которому, по данным за 2019 год номинальный ВВП Армении составляет 4,527 долларов, а ВВП Грузии – 4,289.

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Как сообщает Aliq.ge, по итогам заседания правительства Грузии министр экономики страны Натия Турнава ответила на вопрос, опередила ли Армения по этому показателю Грузию.

«Это неправильная оценка, поскольку здесь не были учтены элементарные методологические вопросы.

В целом, когда тот или иной политический деятель или аналитик выкажет стремление к победе с подобными показателями и начнет сравнивать Грузию с другими странами региона, я призываю сначала ознакомиться с элементарной методологией.

Должна отметить, что в ноябре 2019 года Статистическая служба GeoStat ввела новый метод расчета ВВП в Грузии, который еще не отражен в сводке международных финансовых институтов, в том числе Международного валютного фонда (МВФ).

Страны нашего региона — Азербайджан, Армения, Украина, Молдова — также произвели пересчет своего ВВП по новой методологии, но это произошло гораздо раньше, поэтому их данные уже были отражены в данных МВФ.

Поверьте, что в условиях высокого экономического роста, по нашей оценке, ВВП на душу населения в Грузии достигнет 4700 долларов. Следовательно, это будет отражено в следующем итоговом документе МВФ», — сказала министр экономики Грузии.

Minval.az