Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили прокомментировал недавнее заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что по данным на 2019 год Армения впервые обошла Грузию уровнем ВВП на душу населения.

«Никол Пашинян заявил, что Армения впервые опережает Грузию своим ВВП на душу населения. Такого никогда не было ни в мои годы президентства, ни даже при Шеварднадзе, ни после великого правителя Армении Тиграна Великого. Нет ни одной причины — ни по географическому положению, ни по ресурсам, по чему должен житель Армении иметь больший доход, чем грузин», — сказал Саакашвили в видео, опубликованном на его же странице в Facebook.

Саакашвили также сравнил ВВП на душу населения Грузии при президентстве Эдуарда Шеварднадзе и при своем, отметив, что увеличил ВВП в четыре раза — до 4000 долларов.

Как сообщал ранее «Минвал», накануне премьер-министр Никол Пашинян оставил запись на своей странице Facebook о «региональном лидерстве» Армении по показателю ВВП на душу населения по итогам 2019 года.

«Дорогой народ, помнишь, я с трибуны парламента заявил, что по итогам 2019 года обгоним Грузию по ВВП на душу населения, а в 2020 году и Азербайджан. Выяснилось, что по итогам 2019 года мы обогнали и Грузию, и Азербайджан, став лидирующей страной на Южном Кавказе», — провозгласил Пашинян, добавив, что таковы официальные данные МВФ.

Но спустя некоторое время, вновь ссылаясь на данные МВФ, Пашинян «отредактировал» самого себя и заявил, что Армения обошла лишь Грузию. Далее он голословно выразил уверенность, что по показателю ВВП на душу населения Армения обойдет Азербайджан в наступившем году.

Minval.az