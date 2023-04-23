Генштаб Украины: за Бахмут идут самые ожесточенные бои

111 Просмотров

В вечерней сводке Генштаба ВС Украины в субботу, 22 апреля, говорится, что в течение суток российские войска нанесли 3 ракетных, 24 авиационных удара и произвели около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура, отмечается в сводке.

В Генштабе указали на то, что основные усилия российские войска сосредотачивают на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На них было отражено около 40 атак россиян. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

На Запорожском и Херсонском направлениях российские войска продолжают обороняться.