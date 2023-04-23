«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Бывший СССР

Генштаб Украины: за Бахмут идут самые ожесточенные бои

1681457245 4032

В вечерней сводке Генштаба ВС Украины в субботу, 22 апреля, говорится, что в течение суток российские войска нанесли 3 ракетных, 24 авиационных удара и произвели около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура, отмечается в сводке.

В Генштабе указали на то, что основные усилия российские войска сосредотачивают на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На них было отражено около 40 атак россиян. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

На Запорожском и Херсонском направлениях российские войска продолжают обороняться.

Теги:
Из этой рубрики
1681457245 4032
Бывший СССР

Генштаб Украины: за Бахмут идут самые ожесточенные бои

2023/04/23, 00:13
Бывший СССР

В Казахстане введут четырехдневную рабочую неделю

2023/04/22, 23:37
2022 12 24T132456Z 508150640 RC29CY9HW3DG RTRMADP 3 CHRISTMAS SEASON UKRAINE BAKHMUT 0.JPG
Бывший СССР

ВСУ нужно в десять раз больше вооружения, чем сейчас в наличии

2023/04/22, 23:18
photo scr 230401 080411
Бывший СССР

США обеспечили для контрнаступления 9 украинских механизированных бригад

2023/04/22, 21:45
estoniya
Бывший СССР

МИД Эстонии вызовет посла Китая из-за его сомнений в суверенитете постсоветских стран

2023/04/22, 21:30
609703 1598980697
Бывший СССР

Лукашенко: Белорусские войска не участвуют в спецоперации в Украине

2022/02/24, 13:15
19 rian 6495596
Бывший СССР

Британия потребовала от России переместить войска от украинских границ

2022/02/10, 15:12
Screenshot 2 1
Бывший СССР

Лукашенко — Соловьёву: Бог — белорус (видео)

2022/02/07, 13:48
vladimir talashko
Бывший СССР

Одного из актеров фильма «В бой идут одни старики» обвиняют в домогательстве

2021/08/11, 18:46