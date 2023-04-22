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В Казахстане введут четырехдневную рабочую неделю

В Казахстане введут четырехдневную рабочую неделю, сообщают казахстанские СМИ.

Соответствующие изменения вносятся с 1 июля 2023 года в трудовой кодекс «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения».

В законе отмечают, что по соглашению сторон в трудовом договоре допускается установление четырехдневной рабочей недели с правом чередования с пятидневной или шестидневной рабочей неделей. Общее количество не должно превышать двенадцать часов в месяц – при четырехдневной, пятидневной и шестидневной рабочей неделе и сто двадцать часов в год – при установлении суммированного учета рабочего времени.

Что касается выходных, то при четырехдневной рабочей неделе они будут установлены коллективным договором или правилами трудового распорядка.

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