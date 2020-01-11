Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, местами пасмурно, в основном без осадков. Однако ночью местами ожидаются дожди. Юго-западный ветер днем временами усилится.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 2-5, днем 7-11 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана днем преимущественно без осадков. Однако вечером на отдельных территориях ожидаются дожди, в горных районах прогнозируется снег. Местами туман. Западный ветер временами на отдельных территориях усилится.

Ночью температура воздуха составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Minval.az