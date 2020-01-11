Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф извинился за сбитый иранскими военными украинский пассажирский борт. Соответствующее сообщение опубликовал в Twitter.

«Грустный день. Предварительные выводы внутреннего расследования ВС: человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США, привела к катастрофе. Мы глубоко сожалеем, приносим извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам», — сообщил Зариф.

Самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс в Киев, разбился 8 января после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек.

Самолет потерпел крушение в ночь ракетных ударов Ирана по военным базам США в Ираке.

Первоначально власти Ирана отрицали, что сбили самоле

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