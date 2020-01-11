Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что глубоко сожалеет о допущенной ошибке со сбитым украинским самолетом. Об этом он заявил на странице в Twitter.

«В условиях поступавших со стороны американского режима-агрессора угроз и запугивания иранской нации после мученической смерти Касема Сулеймани вооруженные силы Ирана были приведены в стопроцентную боевую готовность для защиты от вероятных атак со стороны США», — говорится в заявлении Роухани.

«К сожалению, человеческий фактор и ошибочный пуск привели к большой катастрофе, вызывающей сожаление. Как президент Ирана я выражаю соболезнования семьям жертв этой горестной катастрофы», — заявил Роухани.

Он отметил, что расследование инцидента продолжится до выяснения обстоятельств этой «великой трагедии» и «непростительной ошибки».

Роухани пообещал привлечь к ответственности виновных в уничтожении украинского самолета.

Также Роухани распорядился принять меры для компенсации за сбитый самолет.

Кроме того, президент Ирана заявил о необходимости устранить недостатки системы ПВО страны, приведшие к сбитию пассажирского лайнера.

Minval.az