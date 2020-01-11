США и Иран вели тайные переговоры после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Издание пишет, что страны обменивались информацией через швейцарских послов в Иране. Американские чиновники рассказали, что переговоры были взвешенными, в отличие от официальных заявлений. Также источники добавили, что первое послание было отправлено США через несколько часов после устранения Сулеймани. Администрация президента США Дональда Трампа попросила Исламскую Республику воздержаться от эскалации конфликта, иранцы воспользовались теми же каналами в посольстве Швейцарии в республике, чтобы ответить Белому Дому. Сообщения поступали через факс, об этом знали всего несколько человек.

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