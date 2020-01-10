Режиссер и клипмейкер Ли Лочлер из Бостона, штат Массачусетс, отредактировал любимый мультфильм своей подруги Стхути Дэвид «Спящая красавица» студии Disney, чтобы сделать ей предложение. Запись этого момента он опубликовал на YouTube, за сутки ролик набрал более миллиона просмотров.

Лочлер отредактировал сцену поцелуя принцессы Авроры и принца Филиппа, нарисовав вместо главных героев себя и свою девушку. На это у режиссера ушло шесть месяцев. Как только мультфильм был готов, Лочлер позвал Дэвид посмотреть его. Для этого 30 декабря он тайно арендовал зал в историческом театре Coolidge Corner в Бруклине, куда пригласил их родственников, друзей, а также массовку с Reddit.

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