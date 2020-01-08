Турецкие власти поднимут вопрос о деоккупации Крыма во время официального визита в страну президента России Владимира Путина. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в своем Twitter-аккаунте после телефонного разговора с главой МИД Турции Мевлутом Чавушоглу.

«Мой коллега также отметил, что Турция поднимет вопрос деоккупации Крыма и освобождения украинских граждан, которые незаконно удерживаются в России и на оккупированных территориях во время сегодняшнего визита Путина», — написал украинский политик.

Minval.az