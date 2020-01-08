Верховный духовный лидер исламской республики Ирана аятолла Али Хаменеи выступил по государственному телевидению.

Хаменеи назвал Сулеймани «великим, бравым воином», «нашим дорогим другом».

«Смерть Сулеймани возродила наша революцию..она продемонстрировала всему миру, что наше Сопротивление живо. Америка принесла разрушения в наш регион.. они говорят о переговорах, но сами вмешиваются. У нас есть люди, которые с ними разберутся — и в политической, и в военной сферах. Прошлой ночью мы дали пощечину Америке. Коррумпированное присутствие Америки в регионе должно закончиться», — отметил он.

Хаменеи подчеркнул, что «одной только военной акции будет недостаточно».

Между тем, как сообщил корреспондент NBC Али Арузи, атакой Ирана по американским базам в Ираке руководил лично аятолла Али Хаменеи.

«Как сообщает Иранский Корпус стражей революции, аятолла Хаменеи лично контролировал координацию атак», — написал в своем Twitter.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи прибыл в штаб иранских операций для отслеживания ударов по американским базам в Ираке.

Minval.az