Мать жительницы села Дондар Гушчу Товузского района, пропавшей без вести в ноябре прошлого года 10-летней Нармин Гулиевой, обгоревшее тело которой было найдено вчера, требует как можно скорее найти убийцу дочери.

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Как сообщает АПА, об этом в беседе с журналистами сказала мать Н.Гулиевой Айнура Исмаилова.

«Я выступила на телевидении и умоляла принести тело моего ребенка. Почему ты сжигаешь мою дочь у меня на глазах? Я не могу говорить, уже сошла с ума», — отметила она.

Бабушка Нармин Миная Исмаилова сказала, что два человека увидели, как что-то горит, засыпали землей и потушили огонь: «Они вышли покурить, увидели. Спасибо, что потушили. Имя одного из них – Гулу. Имени другого я не знаю. Этих ребят сейчас отвезли в отдел».

Дядя ребенка Вагиф Гулиев отметил, что у его брата не было ни с кем вражды: «У моего брата нет с кем-либо конфликта. Мы не такие богатые, чтобы сказать, что у нас есть деньги. Это село знает нас».

Личность совершившего, или совершивших ужасное преступление пока неизвестна.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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