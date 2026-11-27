26–27 ноября в армянском Дилижане состоялась пятая встреча в рамках инициативы «Мост мира» с участием около 60 представителей гражданских обществ, СМИ и экспертных кругов Азербайджана и Армении.

Как сказано в заявлении по итогам встречи, участники обсудили мирную повестку, согласованную на Вашингтонском саммите 8 августа 2025 года, укрепление взаимного доверия, экономическое сотрудничество, развитие транспортных маршрутов, гуманитарные вопросы, образование и работу с молодежью.

Участники также встретились с секретарем Совета безопасности Армении Аленом Симоняном и заместителем главы МИД Вааном Костаняном.

Дискуссии прошли в рамках шести профильных комитетов, охватывающих экономику, инфраструктуру, гуманитарные и социальные вопросы, экологию, СМИ, образование, работу с молодежью, политические и геополитические вопросы.

В заявлении отмечается, что инициатива «Мост мира» продолжит работу по укреплению сотрудничества между двумя обществами.