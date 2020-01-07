Сотрудники правоохранительных органов начали расследование в связи со смертью 10-летней девочки в Товузе.

Сегодня сотрудники Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры, Центра судебной экспертизы Министерства юстиции и Научно-экспериментального и учебного объединения Судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения осмотрели место происшествия, сообщает АПА.

Изъяты все необходимые для расследования дела вещественные доказательства. Тело девочки убрано с территории и отправлено на экспертизу.

Отметим, что согласно информации, распространенной Генеральной прокуратурой, в связи с наличием достаточного количества оснований для определения умышленного убийства, полученных по итогам расследования факта исчезновения 21 ноября 2019 года уроженки села Дондар Гушчу Товузского района Гулиевой Нармин Шариф гызы (2010 г.р.), в Следственном управлении Генеральной прокуратуры по делам о тяжких преступлениях возбуждено уголовное дело по статье 120.2.9 УК АР (Умышленное убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника).

В связи с обнаружением обгоревшего тела девочки 6 января на территорию села Дондар Гушчу в Товузский район были командированы опытные сотрудники Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры, Центра судебной экспертизы Министерства юстиции и Научно-экспериментального и учебного объединения Судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения.

Оперативно-следственные мероприятия с целью установления лиц, совершивших преступление, продолжаются.

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