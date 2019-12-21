Президент США Дональд Трамп в пятницу официально объявил о создании Космических войск. Это было сделано во время церемонии подписания военного бюджета на 2020 финансовый год.

«Сегодня у нас важнейшая веха — мы представляем новую ветвь наших вооруженных сил, которая называется Космические силы», — заявил американский лидер, чье выступление транслировал телеканал Fox News.

Трамп также сообщил, что новое подразделение, в которое войдут 200 человек, возглавит генерал ВВС Джон Рэймонд, пишет РИА Новости. Известно, что в рамках подписанного бюджета Космическим силам будет выделено 40 миллионов долларов.

Minval.az