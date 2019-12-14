Российская перспективная секретная высокоточная управляемая авиационная ракета «Монолит» оказалась готова к проведению госиспытаний, сообщил ТАСС генеральный директор «Техмаша» Владимир Лепин.

«Работа ведется. Детализировать пока рано. Это закрытый проект. Скажу, что мы готовы перейти на этап государственных испытаний», — сказал руководитель.

В мае в ходе выставки MILEX-2019 заместитель генерального директора «Техмаша» (входит в «Ростех») Александр Кочкин заявил, что опытный образец ракеты «Монолит» должен быть готов в ближайшие два-три года.

Minval.az